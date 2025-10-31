Manu y Rosa animan a Kevin tras su difícil paso por la Silla Azul: “Nos pasa a nosotros”

Kevin se enfrentó a Rosa en la Silla Azul, pero los nervios le jugaron una mala pasada. Falló las dos preguntas que Roberto Leal pudo hacerle, por lo que no logró sumar ningún acierto en su intento.

Manu y Rosa le dedicaron palabras de ánimo, recordando que incluso ellos se bloquean tras cientos de programas en Pasapalabra. “Se te va un momento el pensamiento”, explicó la concursante.