El emotivo mensaje de ánimo de Manu y Rosa para Kevin, víctima de los nervios en la Silla Azul

Manu y Rosa animan a Kevin tras su difícil paso por la Silla Azul: “Nos pasa a nosotros”

El aspirante no logró acertar ninguna pregunta en la prueba, y los concursantes le dedicaron un mensaje de apoyo reconociendo lo complicado que es enfrentarse a los nervios.

Kevin se enfrentó a Rosa en la Silla Azul, pero los nervios le jugaron una mala pasada. Falló las dos preguntas que Roberto Leal pudo hacerle, por lo que no logró sumar ningún acierto en su intento.

Manu y Rosa le dedicaron palabras de ánimo, recordando que incluso ellos se bloquean tras cientos de programas en Pasapalabra. “Se te va un momento el pensamiento”, explicó la concursante.

