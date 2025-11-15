Publicidad
Pasapalabra
Manu propone un pacto inesperado y Rosa lo rechaza en un final lleno de tensión
El duelo en Pasapalabra terminó con un gesto sorprendente: Manu ofreció un acuerdo estratégico, pero Rosa se negó y la emoción se disparó en El Rosco.
En Pasapalabra, Manu intentó cambiar el rumbo del enfrentamiento con una propuesta de pacto en pleno Rosco, buscando asegurar su continuidad en el concurso. Sin embargo, Rosa rechazó la idea sin dudar, lo que elevó la tensión y dejó al público expectante hasta el último segundo.
El presentador Roberto Leal destacó la intensidad del momento, que se convirtió en uno de los más comentados del programa. La estrategia fallida de Manu y la firmeza de Rosa marcaron un cierre lleno de emoción.