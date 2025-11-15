Manu propone un pacto inesperado y Rosa lo rechaza en un final lleno de tensión

En Pasapalabra, Manu intentó cambiar el rumbo del enfrentamiento con una propuesta de pacto en pleno Rosco, buscando asegurar su continuidad en el concurso. Sin embargo, Rosa rechazó la idea sin dudar, lo que elevó la tensión y dejó al público expectante hasta el último segundo.

El presentador Roberto Leal destacó la intensidad del momento, que se convirtió en uno de los más comentados del programa. La estrategia fallida de Manu y la firmeza de Rosa marcaron un cierre lleno de emoción.