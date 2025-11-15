Manu emociona con un poema inesperado y arranca sonrisas en el plató

En Pasapalabra, Manu dejó a todos sin palabras al recitar un poema improvisado que incluyó la frase “Estoy a vuestra Mercé”, provocando risas y aplausos en el plató. El gesto se convirtió en uno de los instantes más comentados del programa, por su espontaneidad y cercanía con los invitados.

Este detalle artístico llegó justo antes de El Rosco, donde la tensión era máxima. Roberto Leal destacó la creatividad del concursante, que demostró que en Pasapalabra también hay espacio para la emoción y el humor.