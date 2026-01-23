Manu emociona con un nuevo poema de despedida a los invitados: ¡Torito promete tatuarse su nombre!

La complicidad entre concursantes e invitados volvió a hacerse evidente en Pasapalabra. Tras tres programas repletos de anécdotas, Manu despidió a Jordi Évole, Mariola Fuentes, Luisa Gavasa y Torito con su poema habitual, jugando una vez más con los nombres del cuarteto y sorprendiendo con el verso: "Os quiere 'Torito' el mundo".

Los invitados quedaron encantados con su creatividad. Mariola celebró la rima entre aplausos y Torito, fiel a su humor, llevó la broma más lejos asegurando que se tatuaría su nombre. El momento cerró con un ambiente cálido antes de El Rosco.