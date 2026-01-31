Manu deslumbra con un poema perfectamente hilado y deja sin palabras a los invitados

Manu volvió a demostrar su ingenio poético en Pasapalabra al dedicar un nuevo poema a Glòria Serra, Jesús Olmedo, Silvia Abascal y Sergio Mur. Jugó con sus nombres y apellidos para crear versos tan bien enlazados que dejaron al público fascinado.

La periodista reaccionó al instante, resumiendo el impacto con un sorprendido “Qué bien hilado”. Su creatividad literaria provocó la admiración unánime de los invitados.