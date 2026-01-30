Publicidad
Atrapa un millón
Manel Fuentes se pone a prueba en el casting de Atrapa un millón
El presentador de Atrapa un millón se somete a un simulacro de programa con un “millón” ficticio y recalca lo exigente de algunas cuestiones, generando debate sobre si él mismo podría concursar.
Manel Fuentes ha participado en una versión de prueba del casting de Atrapa un millón, respondiendo las preguntas habituales del concurso televisivo.
Aunque ha acumulado un porcentaje alto de aciertos, ha encontrado dificultades con una pregunta trampa que generó una discusión sobre el peso del plató con público.