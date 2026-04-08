Mabel estalla contra su padre y le lanza un reproche demoledor por Marisol

Mabel se enfrenta a su padre completamente rota tras descubrir lo ocurrido con Marisol, reprochándole que no pensara en su familia antes de actuar. La discusión evidencia el profundo daño causado.

El momento marca un antes y un después en su relación, dejando al descubierto heridas difíciles de cerrar y aumentando la tensión en la trama de Sueños de libertad.