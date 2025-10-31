Publicidad
Pasapalabra
Lucía Hoyos cambia de equipo en Pasapalabra y bromea con Manu: “No lo puedo ver”
La actriz ha dejado atrás sus anteriores visitas junto a Manu y se ha unido al equipo de Rosa, prometiendo fidelidad y lanzando bromas al concursante madrileño.
Lucía Hoyos ha regresado a Pasapalabra con ganas de divertirse y ha sorprendido al cambiar de bando. Tras dos visitas junto a Manu, esta vez se ha unido al equipo de Rosa.
“Me está cayendo de mal hoy…”, ha dicho entre risas, dejando claro que su lealtad está con la coruñesa. La actriz ha prometido darlo todo en esta nueva visita al concurso.