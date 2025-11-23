¿Logrará Andrés impedir la boda entre Begoña y Gabriel? Avance del próximo capítulo

En Sueños de libertad, la trama se intensifica con la boda entre Begoña y Gabriel cada vez más cerca. Andrés se debate entre actuar o aceptar un destino que no desea.

El avance promete emociones fuertes y giros inesperados, dejando en el aire si el protagonista conseguirá impedir el enlace y alterar el futuro de todos los personajes.