Consejos prácticos para mantener el calor en casa sin gastar de más este invierno

En Y ahora Sonsoles se han dado recomendaciones útiles para mantener el calor sin arruinarse. Desde aprovechar la luz solar hasta sellar ventanas, son medidas fáciles y efectivas.

Estos consejos permiten reducir el consumo energético y mejorar la temperatura del hogar. Con pequeños cambios, es posible disfrutar de un ambiente cálido sin que la factura se dispare.