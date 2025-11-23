Publicidad
Y ahora Sonsoles
Consejos prácticos para mantener el calor en casa sin gastar de más este invierno
El programa Y ahora Sonsoles comparte trucos sencillos para combatir el frío en casa y ahorrar dinero sin renunciar al confort durante los meses más fríos.
En Y ahora Sonsoles se han dado recomendaciones útiles para mantener el calor sin arruinarse. Desde aprovechar la luz solar hasta sellar ventanas, son medidas fáciles y efectivas.
Estos consejos permiten reducir el consumo energético y mejorar la temperatura del hogar. Con pequeños cambios, es posible disfrutar de un ambiente cálido sin que la factura se dispare.