Las hijas de la criada
Adelina, el personaje que vive a la sombra de su marido y marca la trama con su fuerza
Camila Bossa da vida a Adelina en Las hijas de la criada, una mujer que afronta las dificultades de su matrimonio y revela emociones ocultas en la historia.
En Las hijas de la criada conocemos a Adelina, interpretada por Camila Bossa, una mujer que vive bajo la sombra de su marido. Su papel muestra la lucha silenciosa y la resiliencia femenina.
La actriz destaca cómo este personaje aporta intensidad y matices a la trama, reflejando realidades que conectan con el público y enriquecen la narrativa de la serie.