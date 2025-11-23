Adelina, el personaje que vive a la sombra de su marido y marca la trama con su fuerza

En Las hijas de la criada conocemos a Adelina, interpretada por Camila Bossa, una mujer que vive bajo la sombra de su marido. Su papel muestra la lucha silenciosa y la resiliencia femenina.

La actriz destaca cómo este personaje aporta intensidad y matices a la trama, reflejando realidades que conectan con el público y enriquecen la narrativa de la serie.