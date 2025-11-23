Publicidad
Y ahora Sonsoles
El elevado precio de la comida en aeropuertos y estaciones: ¿hay solución?
En Y ahora Sonsoles se analiza el coste de los alimentos en aeropuertos y estaciones y se plantean alternativas para evitar el gasto excesivo en los viajes.
El programa Y ahora Sonsoles abordó el “sablazo” que sufren los viajeros al comprar comida en aeropuertos y estaciones. Los precios disparados generan debate sobre la falta de opciones asequibles.
Entre los comentarios, se mencionó que estos precios cuadruplican los de una cafetería normal, suponiendo un gasto muy elevado para las familias. ¿Se puede regular de alguna manera?