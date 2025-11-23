Publicidad
La ruleta de la suerte noche
Jorge Fernández desvela uno de sus gustos personales del que se tiene que despedir este año
El presentador de La ruleta de la suerte noche sorprendió al compartir una confesión sobre unos gustos que van ligados a la estación más fría del año.
En La ruleta de la suerte noche, Jorge Fernández confesó uno de sus gustos personales mientras comentaba un panel. Un gusto del que tiene que aprovechar ahora, y se despide de él hasta el año que viene.
Su declaración generó curiosidad entre los espectadores, mostrando una faceta más cercana y espontánea. Un momento que refleja la complicidad habitual entre Jorge y la audiencia.