Lidia Torrent resuelve La Pista con baile tras adivinar ‘Love is in the air’

Lidia Torrent y Patricia Yurena vivieron un momento tenso en La Pista al no reconocer ‘Love is in the air’. Las pistas no les ayudaban y Roberto Leal bromeó con llamar a seguridad.

Finalmente, Lidia acertó la canción y lo celebró bailando con una espectadora. El divertido desenlace convirtió el reto musical en uno de los momentos más animados de Pasapalabra.