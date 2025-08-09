Antena 3 LogoAntena3
Lidia Torrent resuelve La Pista con baile tras adivinar ‘Love is in the air’

Pasapalabra

La presentadora y la modelo tuvieron dificultades para identificar el tema, pero terminaron celebrando con ritmo y humor en el plató de Pasapalabra.

Patri Bea
Lidia Torrent y Patricia Yurena vivieron un momento tenso en La Pista al no reconocer ‘Love is in the air’. Las pistas no les ayudaban y Roberto Leal bromeó con llamar a seguridad.

Finalmente, Lidia acertó la canción y lo celebró bailando con una espectadora. El divertido desenlace convirtió el reto musical en uno de los momentos más animados de Pasapalabra.

