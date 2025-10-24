Leonor Lavado sorprende a Roberto Leal con su imitación de Susanna Griso en Pasapalabra

Pasapalabra vivió un momento inolvidable gracias a Leonor Lavado. La humorista imitó a Susanna Griso con tanta precisión que Roberto Leal no pudo evitar bromear diciendo que era “lo más cerca” que estaría de tener a la presentadora en su plató.

La actuación provocó risas entre los concursantes Manu y Rosa, además de entre el público. Aunque Susanna aún no ha participado en el concurso, su divertida aparición “ficticia” demostró por qué Pasapalabra sigue siendo uno de los programas más entretenidos de la televisión.