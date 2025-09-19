Modelos infantiles a debate: ¿vocación real o un negocio familiar?

La participación de menores en desfiles y sesiones fotográficas abre un intenso debate social. Para algunos padres, se trata de un sueño cumplido, comparable a la vocación deportiva de otros niños. Para otros, es una exposición innecesaria a un mundo adulto que genera presiones y frustraciones.

En Y ahora Sonsoles se han escuchado posturas opuestas. Mientras Susana Rodríguez defiende que su hija sigue una pasión, Darinka rechaza que se utilice a los menores con fines económicos, alertando del impacto en la autoestima y el bienestar.