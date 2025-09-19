Publicidad
Sueños de libertad
María confiesa a Gabriel su miedo a perder a Andrés por ocultar que sí puede caminar
La tensión entre María y Gabriel crece tras una conversación en la que ella admite no poder seguir fingiendo. El futuro de la empresa y su relación con Andrés están en juego.
María desvela a Gabriel que está agotada de simular que no puede caminar. Reconoce que teme perder a Andrés si se atreve a contarle la verdad, aunque sabe que no puede ocultarlo eternamente.
Gabriel le recuerda que Perfumerías de la Reina está en una situación límite y que ella será clave para su salvación. María insiste en que no busca abandonar, solo evitar que Andrés se aleje.