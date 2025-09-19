El postre exprés de Arguiñano que sorprende: higos y helado

Karlos Arguiñano presenta un postre perfecto para aprovechar los higos, fruta de temporada que combina con helado en una propuesta que une contrastes de calor y frío. Una preparación muy rápida y sorprendente.

El cocinero demuestra de nuevo en Cocina abierta que la sencillez y la originalidad son claves para triunfar en la mesa. Con pocos ingredientes logra un plato vistoso y sabroso que invita a innovar en la cocina casera.