Pasapalabra
Un lapsus de Manu en El Rosco le condena a vivir la Silla Azul en Nochevieja
El concursante madrileño acariciaba la remontada frente a Rosa, pero un fallo decisivo y otro lapsus le dejaron sin opciones en la recta final.
Manu necesitaba ocho aciertos para igualar los 22 de Rosa y comenzó con buen ritmo, hasta que confundió “zapatazo” con “zapatillazo” y perdió la oportunidad.
El madrileño terminó resignado tras otro error que confirmó su derrota en Pasapalabra, en un Rosco marcado por la tensión y el bote histórico de 2.566.000 euros.