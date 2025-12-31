Un lapsus de Manu en El Rosco le condena a vivir la Silla Azul en Nochevieja

Manu necesitaba ocho aciertos para igualar los 22 de Rosa y comenzó con buen ritmo, hasta que confundió “zapatazo” con “zapatillazo” y perdió la oportunidad.

El madrileño terminó resignado tras otro error que confirmó su derrota en Pasapalabra, en un Rosco marcado por la tensión y el bote histórico de 2.566.000 euros.