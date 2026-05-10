J Kbello y Lucas Curotto, pletóricos tras ganar la cuarta gala de Tu cara me suena

La cuarta gala de la temporada ha coronado a J Kbello y su invitado, Lucas Curotto, como los grandes triunfadores de la noche. Tras una actuación llena de energía y precisión vocal, ambos han celebrado con euforia un triunfo que refuerza su posición en la competencia. La entrega y el carisma mostrados sobre el escenario no solo les han valido la máxima puntuación, sino que también han dejado momentos de gran emoción al compartir el éxito con el resto de sus compañeros.

El paso de la dupla por el programa ha dejado claro que la conexión personal es clave para el éxito en las imitaciones. "Gracias a él estoy acá", señalaban en un ambiente de celebración, agradeciendo la oportunidad de vivir una noche mágica que ya forma parte de los momentos estelares de la edición. Con esta victoria, J Kbello toma impulso en la clasificación general de Tu cara me suena, demostrando que su versatilidad y capacidad de trabajo lo sitúan como uno de los serios aspirantes al título final de esta temporada.