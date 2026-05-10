La asombrosa reacción de los coaches al ver a una talent de 7 años cantar por Rocío Jurado
El plató de La Voz Kids se rinde ante el talento de una pequeña artista que, con una voz impropia para su edad, se ha atrevido con uno de los repertorios más exigentes de la música española.
La magia ha vuelto a inundar el escenario de La Voz Kids cuando una aspirante de apenas siete años ha comenzado a entonar los primeros versos de 'Señora'. La seguridad y el sentimiento que ha impreso en cada nota han provocado una reacción inmediata en Ana Mena, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco, quienes no han podido ocultar su estupefacción al girarse y descubrir la corta edad de la prodigiosa voz que estaban escuchando.
El asombro de los coaches ha dado paso a una auténtica batalla por conseguir que la pequeña talent se uniera a sus respectivos equipos. La capacidad de la concursante para transmitir la fuerza y el drama de las canciones de Rocío Jurado ha dejado momentos de gran emoción, consolidándola como una de las grandes revelaciones de las Audiciones a ciegas. Los expertos han coincidido en que estar ante una artista de este calibre a una edad tan temprana es algo excepcional, vaticinando un futuro brillante para la joven promesa en el concurso.