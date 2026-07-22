Halis se derrumba ante Orhan con una confesión que cambia para siempre su relación

Tras una vida marcada por la exigencia, Halis admite que ha hecho sufrir a Orhan y reconoce que, además de romperle el corazón, también dañó su confianza en sí mismo. El patriarca explica que siempre creyó estar preparándolo para afrontar la vida.

Consciente de que el tiempo apremia antes de retomar su tratamiento, Halis le confiesa entre lágrimas que le quiere. Emocionado, Orhan responde al fin con las palabras que sellan un esperado momento de reconciliación entre padre e hijo