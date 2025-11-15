Karlos Arguiñano enseña cómo preparar huevos escalfados con puré y cebolla confitada

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, la propuesta combina técnica y sabor: huevos escalfados acompañados de un suave puré de patata y cebolla confitada, una receta ideal para lucirse en casa. El chef explica cómo lograr el punto perfecto del huevo y la textura cremosa del puré para un plato equilibrado y lleno de aroma.

Además, Arguiñano destaca la importancia de la cebolla confitada, que aporta dulzor y contraste al conjunto. Una preparación fácil que demuestra que la cocina tradicional puede ser sofisticada y práctica.