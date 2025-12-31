Publicidad
Pasapalabra
Juan Peña despide el año en Pasapalabra con un villancico a capela que emociona al plató
El cantante pone el broche navideño al programa interpretando 'Alegría, alegría, alegría' con mucho arte y un guiño especial al concurso.
Juan Peña cerró su visita a Pasapalabra cantando a capela 'Alegría, alegría, alegría', llenando el plató de espíritu festivo y emoción.
El artista improvisó parte de la letra para dedicar un mensaje ingenioso al programa, prometiendo que volverá a compartir momentos únicos en el plató.