El final inesperado del villancico con el que Juan Peña pone la guinda a la Navidad en Pasapalabra

Pasapalabra

Juan Peña despide el año en Pasapalabra con un villancico a capela que emociona al plató

El cantante pone el broche navideño al programa interpretando 'Alegría, alegría, alegría' con mucho arte y un guiño especial al concurso.

Alberto Mendo
Juan Peña cerró su visita a Pasapalabra cantando a capela 'Alegría, alegría, alegría', llenando el plató de espíritu festivo y emoción.

El artista improvisó parte de la letra para dedicar un mensaje ingenioso al programa, prometiendo que volverá a compartir momentos únicos en el plató.

