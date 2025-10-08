Publicidad
Josefa logra una sentencia histórica: cobrará un complemento en su pensión por criar a su nieta
La justicia reconoce el esfuerzo de Josefa, una abuela que se hizo cargo de su nieta desde bebé. Recibirá 35 euros más al mes como compensación simbólica por su labor.
Josefa ha conseguido una victoria inédita: la justicia le ha concedido un complemento en su pensión por haber criado a su nieta, a quien cuidó desde que tenía apenas un año y medio. La decisión reconoce, por primera vez, el valor del trabajo invisible de muchas abuelas en España.
Su historia refleja la entrega y sacrificio de quienes asumen la crianza ante situaciones familiares difíciles. “No es mucho, pero algo es algo”, dice Josefa, emocionada tras recibir los 35 euros mensuales que simbolizan un reconocimiento más moral que económico.