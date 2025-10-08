Josefa logra una sentencia histórica: cobrará un complemento en su pensión por criar a su nieta

Josefa ha conseguido una victoria inédita: la justicia le ha concedido un complemento en su pensión por haber criado a su nieta, a quien cuidó desde que tenía apenas un año y medio. La decisión reconoce, por primera vez, el valor del trabajo invisible de muchas abuelas en España.

Su historia refleja la entrega y sacrificio de quienes asumen la crianza ante situaciones familiares difíciles. “No es mucho, pero algo es algo”, dice Josefa, emocionada tras recibir los 35 euros mensuales que simbolizan un reconocimiento más moral que económico.