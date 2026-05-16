Joseba Arguiñano triunfa con su versión del pastel de pescado: una receta clásica, sencilla y saludable

Joseba Arguiñano vuelve a demostrar que comer bien no tiene por qué ser complicado. En esta ocasión, el chef ha presentado su propuesta de pastel de pescado, un plato versátil que destaca por su textura suave y su gran aporte nutricional. Utilizando ingredientes frescos y accesibles, Arguiñano ha guiado a los espectadores en el paso a paso de esta receta, perfecta tanto para una cena familiar como para sorprender en una ocasión especial, subrayando la importancia de incluir el pescado en nuestra dieta diaria de forma atractiva.

La clave del éxito de este pastel reside en el equilibrio de sus componentes. Arguiñano no solo se centra en el sabor, sino también en la presentación y el aprovechamiento de los recursos, convirtiendo esta elaboración en una opción económica y saludable. Con su habitual carisma y consejos prácticos, el cocinero vasco nos recuerda que la cocina tradicional sigue siendo la mejor aliada para mantener una vida sana, especialmente cuando se trata de recetas tan completas y sabrosas como este renovado clásico del recetario marinero.