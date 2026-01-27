Joseba Arguiñano sorprende con una ensalada original de remolacha, pera y granada

La receta de Cocina abierta de Karlos Arguiñano combina remolacha cocida, pera, granada, cebolleta y queso fresco para lograr una ensalada colorida, equilibrada y fácil de preparar en pocos minutos.

Con un aliño sencillo de vinagre, aceite y sal, esta ensalada aporta frescura y textura. Es perfecta como primer plato o cena ligera, y rica en fibra y antioxidantes.