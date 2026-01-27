Revilla, sobre la tragedia de tren en Adamuz: “Es normal que la gente esté harta”

Revilla mostró en El Hormiguero su indignación por lo ocurrido en Adamuz. Asegura que la situación de los trenes en muchas zonas del país es precaria y peligrosa.

Entiende que los ciudadanos estén hartos por los constantes fallos del servicio ferroviario. Subrayó que tragedias como esta podrían evitarse con inversiones y responsabilidad.