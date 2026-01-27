Publicidad
El Hormiguero
Revilla, sobre la tragedia de tren en Adamuz: “Es normal que la gente esté harta”
Miguel Ángel Revilla se pronunció sobre el accidente ferroviario en Adamuz y expresó su comprensión hacia el malestar social por el estado del servicio.
Revilla mostró en El Hormiguero su indignación por lo ocurrido en Adamuz. Asegura que la situación de los trenes en muchas zonas del país es precaria y peligrosa.
Entiende que los ciudadanos estén hartos por los constantes fallos del servicio ferroviario. Subrayó que tragedias como esta podrían evitarse con inversiones y responsabilidad.