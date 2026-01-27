Publicidad
Renacer
Rengin recibe el peor diagnóstico tras su resonancia: el tumor cerebral avanza sin freno
Rengin se enfrenta a un devastador diagnóstico tras someterse a una resonancia. Los médicos le confirman que sufre un tumor cerebral y que el tiempo corre en su contra.
En el último capítulo de Renacer, Rengin descubre que tiene un agresivo tumor cerebral. La noticia deja devastados tanto a ella como a los médicos, que temen por su estado.
El resultado de la resonancia confirma que no queda mucho tiempo. Rengin deberá enfrentarse a una dura etapa mientras intenta asimilar el impacto de esta grave enfermedad.