José Mercé se queda sin premio tras sonar una versión flamenca en La Pista

En Pasapalabra, José Mercé escuchó una versión flamenca en La Pista, pero no logró acertar a tiempo, lo que provocó sorpresa en el plató. El artista confesó que esperaba ese instante con ilusión, aunque la suerte no estuvo de su lado y el punto se escapó.

El cantaor cerró el momento con humor y complicidad con Roberto Leal, quien destacó la curiosidad de que sonara en la prueba algo que había pedido previamente. A pesar del fallo, Mercé dejó claro que su paso por el programa estuvo lleno de arte y emoción.