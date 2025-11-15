José Mercé deslumbra con arte a capela y arranca una “chispita” de flamenco en plató

En Pasapalabra, José Mercé cerró su visita con una interpretación a capela antes de que se disputara El Rosco, compensando la mala fortuna en La Pista, donde lamentó que su clásico con versión flamenca no sonara en el momento adecuado. Su presencia matizó el programa, transformando la despedida en un instante emotivo gracias a su poderosa voz y conexión con el público.

El artista también mencionó su próximo proyecto: “un jaleo muy bonito” con un disco y conciertos versionando a Manuel Alejandro. Antes, Roberto Leal y los concursantes escucharon un cariñoso verso: “Estoy a vuestra Mercé”, que antecedió a su actuación, generando uno de los aplausos más intensos de la tarde.