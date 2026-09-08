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PASAPALABRA
David supera la trampa de ¿Dónde Están? y celebra por todo lo alto un pleno impecable
El concursante barcelonés vuelve a demostrar su gran memoria en Pasapalabra al resolver a la primera un panel especialmente complicado por una dificultad añadida.
Una pequeña trampa ha elevado la exigencia del ¿Dónde Están? para David y Javier. Las nueve palabras ocultas comenzaban con la primera sílaba de corazón o razón, las opciones elegidas por los concursantes.
Pese a que todas sus respuestas empezaban por co, David ha conseguido memorizar el panel completo y resolverlo en su primer turno. Consciente de la dificultad, el barcelonés ha festejado el pleno con un eufórico grito de celebración en Pasapalabra.
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