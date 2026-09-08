Álex Villazán arrasa en La Pista al reconocer en segundos Superestrella, de Aitana

La Pista ha vivido una de sus resoluciones más rápidas. Álex Villazán ha pulsado antes que su rival y ha identificado Superestrella, el éxito de Aitana publicado en 2025.

Roberto Leal ha facilitado la respuesta al señalar que la canción había sonado mucho recientemente. El fragmento también ha resultado decisivo, como ha advertido David, y el actor ha completado su pleno mencionando a la artista en Pasapalabra.

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