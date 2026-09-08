Publicidad
PASAPALABRA
Álex Villazán arrasa en La Pista al reconocer en segundos Superestrella, de Aitana
El actor se adelanta al éxito que consiguió Blanca Romero y logra un pleno en Pasapalabra gracias a las pistas de Roberto Leal y a un fragmento casi definitivo.
La Pista ha vivido una de sus resoluciones más rápidas. Álex Villazán ha pulsado antes que su rival y ha identificado Superestrella, el éxito de Aitana publicado en 2025.
Roberto Leal ha facilitado la respuesta al señalar que la canción había sonado mucho recientemente. El fragmento también ha resultado decisivo, como ha advertido David, y el actor ha completado su pleno mencionando a la artista en Pasapalabra.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas