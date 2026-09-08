Álex Villazán completa una remontada de vértigo y rescata a Javier en Palabras Cruzadas

Las capitales europeas y sus atracciones turísticas han protagonizado Palabras Cruzadas. Mientras David ha terminado con tiempo de sobra, Javier ha necesitado una ayuda decisiva para completar su panel en Pasapalabra.

Cuando solo quedaban cinco segundos, Álex Villazán ha reaccionado con rapidez y buena memoria para acertar las tres respuestas restantes. Su último acierto ha entrado in extremis, una actuación que Roberto Leal no ha dudado en destacar.

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