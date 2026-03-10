Javier mete presión con 23 aciertos y fuerza un final trepidante ante Alejandro en El Rosco

El décimo enfrentamiento entre Alejandro y Javier en Pasapalabra ha sido intenso desde el inicio. La celebración del cumpleaños del concursante de Pinto ha añadido un toque especial a una prueba en la que partía con una buena ventaja de segundos gracias al apoyo de Pablo Puyol y Lucía Gil. Tras un arranque seguro, ha optado por jugar con calma mientras Javier, con menos tiempo, aceleraba al máximo.

Esa estrategia agresiva ha permitido a Javier completar su primera vuelta con 21 aciertos en apenas cuatro turnos y seguir sumando hasta plantarse con 23. De este modo, ha dejado todo en manos de Alejandro, que necesitaba encadenar cuatro respuestas para evitar la Silla Azul. El desenlace, tan ajustado como emocionante, ha puesto el broche a un Rosco de altísimo nivel.