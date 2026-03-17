Javier frena a última hora y firma el empate en El Rosco pese a tener la respuesta que le daba la victoria

El Rosco ha avanzado con mucha igualdad desde el primer turno, pese a que Javier partía con una ventaja de 29 segundos. Ambos concursantes han pasado en la A y han ido sumando aciertos con pequeñas alternancias. Javier ha cerrado la primera vuelta con 20 letras en verde y, poco después, Alejandro ha alcanzado las 19, manteniendo el duelo completamente abierto.

El tramo final ha dejado a los dos empatados a 22 aciertos. A Javier todavía le quedaba una posible respuesta, una definición que aseguraba conocer, pero ha optado por no arriesgar. Tras firmar el empate, ha descubierto que habría acertado, un gesto que ha evitado que Alejandro tuviera que jugarse la continuidad en el próximo Pasapalabra.