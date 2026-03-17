Javier desvela quién le ayuda a estudiar para Pasapalabra y reconoce que ya casi 'opositan' juntos

Javier ha afrontado su programa número quince en Pasapalabra con calma y buen ánimo. Roberto Leal ha revelado una confidencia: el concursante recibe ayuda de alguien “muy especial” que le prepara listas de palabras para practicar El Rosco. Javier ha confirmado entre risas que esa persona está 'opositando' igual que él al seguir su ritmo de estudio.

Ha explicado que a las siete de la mañana ya está recibiendo nuevas palabras que debe repasar y ha bromeado asegurando que tendría que ponerla en nómina por el esfuerzo que hace. Ese apoyo se ha convertido en parte esencial de su preparación diaria para seguir creciendo en el concurso.