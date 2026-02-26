La inexperiencia pasa factura a Javier y Alejandro se impone en El Rosco con 22 respuestas correctas

El segundo enfrentamiento entre Javier y Alejandro en El Rosco arrancó con sensaciones muy distintas al anterior. Aunque Javier comenzó con una buena tirada, un fallo prematuro condicionó el desarrollo del duelo.

Obligado a arriesgar tras varios lapsus, el concursante cometió tres errores que allanaron el camino a su rival. Alejandro, firme y sin fallos, alcanzó 22 aciertos y selló una victoria decisiva.