PASAPALABRA
La inexperiencia pasa factura a Javier y Alejandro se impone en El Rosco con 22 respuestas correctas
Un duelo marcado por los errores no forzados del recién llegado cambia el rumbo de la prueba final. Alejandro aprovecha la ventaja y evita la Silla Azul en un Rosco más ajustado de lo previsto.
El segundo enfrentamiento entre Javier y Alejandro en El Rosco arrancó con sensaciones muy distintas al anterior. Aunque Javier comenzó con una buena tirada, un fallo prematuro condicionó el desarrollo del duelo.
Obligado a arriesgar tras varios lapsus, el concursante cometió tres errores que allanaron el camino a su rival. Alejandro, firme y sin fallos, alcanzó 22 aciertos y selló una victoria decisiva.