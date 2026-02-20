La inexperiencia de Antonio decanta El Rosco a favor de Alejandro

Antonio logró con esfuerzo un puesto en El Rosco, pero su falta de experiencia quedó patente cuando un error temprano lastró su ritmo frente a Alejandro, quien acumula múltiples programas en el formato.

Alejandro firmó una primera vuelta sólida que prácticamente le aseguró la victoria, obligando a Antonio a arriesgar en los últimos compases sin éxito. El desenlace sitúa al nuevo concursante ante la Silla Azul.