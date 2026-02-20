Publicidad
PASAPALABRA
La inexperiencia de Antonio decanta El Rosco a favor de Alejandro
Un fallo inicial de Antonio en El Rosco permitió a Alejandro, con mayor veteranía, encarrilar una victoria que complica al recién llegado su continuidad en el concurso.
Antonio logró con esfuerzo un puesto en El Rosco, pero su falta de experiencia quedó patente cuando un error temprano lastró su ritmo frente a Alejandro, quien acumula múltiples programas en el formato.
Alejandro firmó una primera vuelta sólida que prácticamente le aseguró la victoria, obligando a Antonio a arriesgar en los últimos compases sin éxito. El desenlace sitúa al nuevo concursante ante la Silla Azul.