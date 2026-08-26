La inesperada actuación de Ana Ruiz que enamora a los espectadores de Pasapalabra

Después de varios programas sin tener demasiadas oportunidades de demostrar sus cualidades musicales en La Pista, Ana Ruiz encontró el momento perfecto para hacerlo antes de AlaZ. La actriz habló sobre la gira de la obra Un viaje sin retorno, en la que combina interpretación y canto.

Durante la charla, explicó que interpreta copla en el espectáculo y quiso compartir con el público un tema que forma parte de la función. Su actuación conquistó a los presentes y confirmó las palabras de Roberto Leal, que ya había destacado desde el inicio de su visita la calidad de su voz.

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