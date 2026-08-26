Ana Ruiz muestra su lado más competitivo y desconcierta a Roberto Leal en La Pista

El enfrentamiento entre Ana Ruiz y Carmen Morales volvió a dejar momentos de tensión y humor. Tras reconocer la melodía en el segundo fragmento, Ana sabía qué canción sonaba, pero no conseguía recordar ni la letra ni el título para completar la respuesta.

En medio de la frustración, la actriz sorprendió al presentador al plantearle si podía darle alguna pista. La ocurrencia provocó la incredulidad de Roberto Leal y acabó dando paso a una nueva oportunidad para Carmen Morales. Menos mal que la invitada del equipo naranja ha vuelto a ser más rápida con el pulsador para ganar al fin con ‘Espresso macchiato’.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas