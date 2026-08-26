David roza el bote con una decisión valiente y alcanza un hito histórico en Pasapalabra

La igualdad marcó gran parte del enfrentamiento entre David y Javier, que completaron la primera ronda con 21 aciertos cada uno. Sin embargo, las dudas en las respuestas pendientes acabaron pasando factura al madrileño, que optó por plantarse pese a saber que su continuidad quedaba muy comprometida.

Lejos de conformarse con asegurar el triunfo, David decidió asumir riesgos cuando tenía el duelo controlado. Su apuesta le permitió acercarse a solo dos letras del bote y cerrar una tarde muy especial, ya que la victoria le abrió las puertas del club de los centenarios de Pasapalabra al alcanzar su programa número 100.

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