Wally López rompe la racha de Jota Abril y marca un triple inesperado en La Pista

Tras caer en sus dos enfrentamientos anteriores, Wally López encontró la revancha en La Pista y evitó que Jota Abril completara un pleno de victorias durante su visita a Pasapalabra. El duelo, definido por Roberto Leal como un premio para el más rápido, se resolvió en cuestión de segundos.

Aunque parecía no tener clara la canción, el DJ terminó acertando una referencia de la letra de 'Aquí no hay playa' y dejó descolocado al presentador. El propio Wally admitió después que su respuesta había sido una especie de tiro lejano, suficiente para llevarse una victoria tan inesperada como celebrada.

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