Una de las implicadas en agresión de Moguer pide disculpas: “Lo que he hecho no está bien”

La investigación sobre la agresión de Moguer suma un nuevo episodio después de que una de las menores implicadas admitiera sentirse arrepentida por lo ocurrido. En sus declaraciones, la joven reconoce que su comportamiento fue un error y lamenta las consecuencias de los hechos.

Durante Y ahora Sonsoles se emitieron sus palabras, en las que afirma: “Lo que he hecho no está bien”. Su testimonio llega mientras el caso continúa generando una gran repercusión y sigue siendo objeto de atención pública.

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