Y AHORA SONSOLES
Impactante testimonio de un superviviente: la inesperada decisión que evitó una tragedia en plena catástrofe ferroviaria
Antonio recuerda cómo una serie de decisiones fortuitas, incluida una revelación repentina, lo salvaron de morir en el accidente ferroviario de Adamuz que dejó decenas de víctimas.
En Y ahora Sonsoles, Antonio Méndez relata cómo estuvo a punto de sentarse en el primer vagón en descarrilar del tren Iryo, pero una elección de último momento evitó la tragedia. “Estuvimos a punto de coger los asientos en el siguiente vagón, el primero en descarrilar”, explica, recordando el caos del accidente.
Él y sus amigos se levantaron para ir a la cafetería, pero una intuición lo frenó: “Nos levantamos y tuve una revelación, dije que no íbamos y nos volvimos a sentar”, cuenta. Gracias a esa decisión, lograron sobrevivir al siniestro que dejó 45 fallecidos y un centenar de heridos.