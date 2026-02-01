Impactante testimonio de un superviviente: la inesperada decisión que evitó una tragedia en plena catástrofe ferroviaria

En Y ahora Sonsoles, Antonio Méndez relata cómo estuvo a punto de sentarse en el primer vagón en descarrilar del tren Iryo, pero una elección de último momento evitó la tragedia. “Estuvimos a punto de coger los asientos en el siguiente vagón, el primero en descarrilar”, explica, recordando el caos del accidente.

Él y sus amigos se levantaron para ir a la cafetería, pero una intuición lo frenó: “Nos levantamos y tuve una revelación, dije que no íbamos y nos volvimos a sentar”, cuenta. Gracias a esa decisión, lograron sobrevivir al siniestro que dejó 45 fallecidos y un centenar de heridos.