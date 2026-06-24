Hattuç empieza a dudar de Suna tras descubrir las contradicciones que rodean su divorcio de Abidin

La ruptura entre Suna y Abidin ha abierto una nueva etapa marcada por las dudas. Después de insistir en que quiere divorciarse, la joven mantiene una actitud que despierta las sospechas de Hattuç, convencida de que su sobrina no está contando toda la verdad sobre lo que ocurre realmente.

Mientras las tensiones familiares aumentan, Hattuç intenta averiguar qué se esconde detrás de una decisión tan drástica. Las contradicciones de Suna y los acontecimientos recientes llevan a pensar que hay un motivo más profundo tras su deseo de separarse de Abidin en Una nueva vida.

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