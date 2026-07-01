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UNA NUEVA VIDA
Gülgün revela a Abidin que Suna está embarazada en Una nueva vida
Un encuentro secreto en el hospital termina con una conversación cargada de reproches en la que Gülgün revela a Abidin que será padre, mientras lo acusa de ser responsable de la tragedia que rodea a Suna.
Abidin consigue entrar en el hospital para intentar saber el estado de Suna, pero es sorprendido por Gülgün, que lo increpa duramente y le reprocha su implicación en lo ocurrido, mientras él asegura entre lágrimas que todo formaba parte de un plan para asustar a los Korhan.
La tensión aumenta cuando Gülgün le comunica que Suna está embarazada y le acusa de no merecer ni a ella ni al bebé, en un momento en el que Abidin queda completamente en shock al conocer la noticia y el rechazo de toda la familia en Una nueva vida.
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