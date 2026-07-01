Gülgün revela a Abidin que Suna está embarazada en Una nueva vida

Abidin consigue entrar en el hospital para intentar saber el estado de Suna, pero es sorprendido por Gülgün, que lo increpa duramente y le reprocha su implicación en lo ocurrido, mientras él asegura entre lágrimas que todo formaba parte de un plan para asustar a los Korhan.

La tensión aumenta cuando Gülgün le comunica que Suna está embarazada y le acusa de no merecer ni a ella ni al bebé, en un momento en el que Abidin queda completamente en shock al conocer la noticia y el rechazo de toda la familia en Una nueva vida.

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