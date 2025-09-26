El guiño de Manu a Hugo Wezel en su poema en Pasapalabra

El último programa de Pasapalabra ha dejado momentos memorables gracias a Manu y Rosa. Mientras ella fascinó con su explicación sobre la sinestesia, él puso el toque final con un original poema.

El concursante se despidió con ingenio y humor, dedicando versos personalizados a los invitados. Lucía Jiménez, Hugo Welzel, Víctor Elías y Ana García Lozano se mostraron sorprendidos, especialmente con el guiño de Manu a Hugo: “Hugo es el boss”.