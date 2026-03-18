Gorka Otxoa resuelve en el último segundo ‘Magalenha’ tras un duelo caótico y muy divertido en La Pista

Gorka Otxoa y Fele Martínez han vuelto a protagonizar un enfrentamiento lleno de humor en La Pista. Los ritmos brasileños del primer fragmento los han despistado por completo y ninguno conseguía acercarse al título. Al igual que el día anterior, han estado muy cerca de quedarse sin respuesta, lo que ha multiplicado la comicidad del momento en el plató de Pasapalabra.

La situación ha dado un giro cuando Roberto Leal les ha ofrecido una pista con el título reformulado, que ha provocado un nuevo enredo: Gorka no entendía la combinación y Fele intuía la solución pero no lograba precisar el nombre. Finalmente, ya en el último segundo, Gorka ha descifrado que se trataba de 'Magalenha' y ha terminado bailando la batucada de Carlinhos Brown y Sérgio Mendes.