Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Gloria Estefan desvela el secreto del éxito de su matrimonio: "Me hace reír todos los días de mi vida"

El Hormiguero

Gloria Estefan sorprende en El Hormiguero con la clave de casi 50 años de matrimonio con Emilio Estefan

La cantante visitó El Hormiguero y habló de la fórmula de su relación con Emilio Estefan, compartiendo anécdotas personales y profesionales que hicieron reír y emocionar al público.

Gloria Estefan brilló en su visita a El Hormiguero, donde relató cómo ha logrado mantener vivo su matrimonio durante casi cinco décadas. La artista confesó que la clave está en la risa diaria que comparte con Emilio.

El productor, presente en el plató, agradeció las palabras de su esposa y bromeó con sus propios defectos. La complicidad de ambos dejó al público encantado, mostrando un amor sólido y lleno de humor.

Antena 3» Vídeos