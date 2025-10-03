Gloria Estefan sorprende en El Hormiguero con la clave de casi 50 años de matrimonio con Emilio Estefan

Gloria Estefan brilló en su visita a El Hormiguero, donde relató cómo ha logrado mantener vivo su matrimonio durante casi cinco décadas. La artista confesó que la clave está en la risa diaria que comparte con Emilio.

El productor, presente en el plató, agradeció las palabras de su esposa y bromeó con sus propios defectos. La complicidad de ambos dejó al público encantado, mostrando un amor sólido y lleno de humor.